Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
49 минут назад

Известная телеведущая показала закулисье шоу на Первом канале

Lenta.ruиещё 2

Известная телеведущая Елена Летучая показала закулисье шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Соответствующие ролики она опубликовала в своем Telegram-канале.

Летучая показала закулисье шоу на Первом канале
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня я являюсь судьей на первой программе "Ледникового периода", сейчас вам покажу, как здесь все устроено», — обратилась к подписчикам телеведущая. Летучая рассказала, что съемки программы проходят в «Лужниках» на катке с настоящим льдом. «Сейчас сезон, когда собрали всех призеров со всех сезонов», — добавила она.

Летучая также показала свое рабочее место, на котором ее ожидал лист со списком участников проекта, и показала сцену, на которой выступают участники шоу.

Ранее Летучая рассказала о том, как участие в передаче «Ревизорро» повлияло на отношение россиян к ней. В интервью журналу «OK!» она заявила, что работники ресторанов и магазинов помнят ее по проекту и до сих пор испытывают страх перед ней.

Елена Летучая вошла в состав жюри в первом выпуске шоу «Ледниковый период» осенью 2022 года. Вместе с ней в первом выпуске передачи судили участников шоумен Дмитрий Хрусталев, балерина Светлана Захарова, бывшая фигуристка Татьяна Навка и тренер Елена Чайковская.

ТВ,Елена Летучая,Елена Чайковская,Светлана Захарова,Дмитрий Хрусталев,Татьяна Навка,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители