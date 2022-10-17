Летучая показала закулисье шоу на Первом канале

«Сегодня я являюсь судьей на первой программе "Ледникового периода", сейчас вам покажу, как здесь все устроено», — обратилась к подписчикам телеведущая. Летучая рассказала, что съемки программы проходят в «Лужниках» на катке с настоящим льдом. «Сейчас сезон, когда собрали всех призеров со всех сезонов», — добавила она.

Летучая также показала свое рабочее место, на котором ее ожидал лист со списком участников проекта, и показала сцену, на которой выступают участники шоу.

Ранее Летучая рассказала о том, как участие в передаче «Ревизорро» повлияло на отношение россиян к ней. В интервью журналу «OK!» она заявила, что работники ресторанов и магазинов помнят ее по проекту и до сих пор испытывают страх перед ней.