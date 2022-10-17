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2 часа назад

Дрейк и The Weeknd решили бойкотировать «Грэмми» второй год подряд

Lenta.ruиещё 1

Канадские музыканты Дрейк и The Weeknd отказались участвовать в премии «Грэмми-2023». Об этом сообщает Vibe.

Дрейк и The Weeknd решили бойкотировать «Грэмми»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнители решили бойкотировать мероприятие второй год подряд. Они не будут представлять свои последние альбомы на рассмотрение Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая и занимается вручением призов.

Ранее аналогичное решение принял R&B-дуэт Silk Sonic, в который входят Бруно Марс и Андерсон Паак. Они попросили снять свой первый релиз An Evening With Silk Sonic с рассмотрения на премию «Грэмми».

«Мы действительно вложили все силы в этот альбом, но Silk Sonic хотел бы изящно, смиренно и, самое главное, сексуально отказаться от представления нашего альбома в этом году», — заявили музыканты.

ТВ,Эйбeл Тесфайе,Бруно Марс,
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