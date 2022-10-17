Дрейк и The Weeknd решили бойкотировать «Грэмми»

Канадские музыканты Дрейк и The Weeknd отказались участвовать в премии «Грэмми-2023». Об этом сообщает Vibe.
Исполнители решили бойкотировать мероприятие второй год подряд. Они не будут представлять свои последние альбомы на рассмотрение Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая и занимается вручением призов.
Ранее аналогичное решение принял R&B-дуэт Silk Sonic, в который входят Бруно Марс и Андерсон Паак. Они попросили снять свой первый релиз An Evening With Silk Sonic с рассмотрения на премию «Грэмми».
«Мы действительно вложили все силы в этот альбом, но Silk Sonic хотел бы изящно, смиренно и, самое главное, сексуально отказаться от представления нашего альбома в этом году», — заявили музыканты.