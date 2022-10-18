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1 час назад

Тарасова прокомментировала возвращение в "Ледниковый период" на инвалидной коляске

Газета.Ruиещё 1

Вернувшаяся к съемкам шоу «Ледниковый период» в инвалидной коляске прокомментировала возвращение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тарасова прокомментировала возвращение в "Ледниковый период"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Тарасовой, она чувствует себя нормально. «Впечатления — все как обычно. Шоу будет длиться долго!» — пообещала она.

Тарасова также сказала, что не видела свои опубликованные в сети фотографии в инвалидной коляске, поскольку не сидит в интернете.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР вернулась в состав жюри «Ледникового периода». 75-летний комментатор присутствовала на съемках третьего выпуска «Ледникового периода». Помимо Тарасовой, в жюри вошли олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, актрисы Лянка Грыу, Ксения Алферова и шоумен Виктор Васильев.

О проблемах со здоровьем Тарасовой стало известно 6 октября. Специалистка не присутствовала на съемках первого выпуска нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период», на котором входит в состав жюри. Ее место заняла российский тренер Елена Чайковская.

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