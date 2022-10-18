Подольская получила серьезную травму на съемках

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» Наталья Подольская катается в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Съемки только начались, а певица уже получила серьезную травму во время репетиции. Об этом сообщает портал «СтарХит».

Фото: Соцсети Соцсети

Наталья Подольская неудачно упала и стукнулась лицом об лед.

«Не без травм, — вздыхает певица. — Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта».

Отказываться от участия в шоу артистка не планирует. Наталья продолжила тренироваться и готовить новые номера.

«10 дней проходила с пластырем и швами. Очень благодарна своей семье за то, что не отговаривала меня оставить передачу», — добавила Подольская.

Сейчас певицу ничего не беспокоит — она активно посещает репетиции, надеясь дойти до финала.