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2 часа назад

Наталья Подольская получила серьезную травму на съемках «Ледникового периода»

Мира Маркина

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» Наталья Подольская катается в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Съемки только начались, а певица уже получила серьезную травму во время репетиции. Об этом сообщает портал «СтарХит».

Подольская получила серьезную травму на съемках
Фото: СоцсетиСоцсети

Наталья Подольская неудачно упала и стукнулась лицом об лед.

«Не без травм, — вздыхает певица. — Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта».

Отказываться от участия в шоу артистка не планирует. Наталья продолжила тренироваться и готовить новые номера.

«10 дней проходила с пластырем и швами. Очень благодарна своей семье за то, что не отговаривала меня оставить передачу», — добавила Подольская.

Сейчас певицу ничего не беспокоит — она активно посещает репетиции, надеясь дойти до финала.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Киркоров признался в паранормальных способностях.

ТВ,Дмитрий Соловьев,Наталья Подольская,
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