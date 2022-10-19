Меган Маркл столкнулась с проблемами на работе из-за внешности

«Перед началом съемок шоу все девушки выстраивались в очереди, где можно было накрасить или нарастить ресницы, подложить подушечки в бюстгальтер. Нам даже каждую неделю наносили автозагар, потому что было очень шаблонное представление о том, как мы должны выглядеть. Речь шла исключительно о красоте и совсем не обязательно о мозгах», — заявила она и отметила, что благодарна за работу, поскольку участие в съемках позволяло оплачивать ее счета.