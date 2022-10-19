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58 минут назад

Артистка «Уральских пельменей» рассказала о критике от друзей

Lenta.ruиещё 1

Участница юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана, также известная как Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина), рассказала, что друзья и знакомые критикуют ее за рассказы о личном в интернете. Пост об этом артистка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена).

Артистка «Уральских пельменей» рассказала о критике от друзей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Илана отметила, что давно не делилась с подписчиками личными историями. Артистка уточнила, что прекратила публиковать такие посты в соцсетях не из-за критики, и добавила, что комментарии хейтеров ее не беспокоят. «Дело в друзьях и знакомых, которые не понимают, зачем делиться личным или "выставлять жизнь напоказ"», — объяснила она.

По словам Иланы, до недавнего времени она и сама считала оскорбительным, когда ее называли блогершей. Однако впоследствии она решила, что может одновременно быть и артисткой, и блогершей. «Мне это нужно, потому что это часть меня, мне это нравится, и я принимаю это в себе», — заявила участница «Уральских пельменей».

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