Артистка «Уральских пельменей» рассказала о критике от друзей

Участница юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана, также известная как Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина), рассказала, что друзья и знакомые критикуют ее за рассказы о личном в интернете. Пост об этом артистка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Илана отметила, что давно не делилась с подписчиками личными историями. Артистка уточнила, что прекратила публиковать такие посты в соцсетях не из-за критики, и добавила, что комментарии хейтеров ее не беспокоят. «Дело в друзьях и знакомых, которые не понимают, зачем делиться личным или "выставлять жизнь напоказ"», — объяснила она.