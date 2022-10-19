Психолог объяснила секрет популярности шоу вроде «Мистер Х»

18 сентября на телеканале «Пятница!» завершилось популярное романтическое шоу «Мистер Х». Психолог Дарья Дугенцова в комментарии для «Слово и Дело» объяснила, почему пары расходятся после таких проектов, а также почему зрители продолжают смотреть шоу, зная, что оно не закончится крепкими и долгими отношениями.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

На телеканале «Пятница!» прошел финал романтического реалити-шоу «Мистер X». Из трех финалисток — Екатерины Брусникиной, Софии Соболевой и Алины Артыковой — 26-летний Игорь Саванец выбрал последнюю. Артыкова — 28-летняя мастерица барбершопа. После того, как последний выпуск проекта был выпущен на экраны, Алина Артыкова в своих социальных сетях призналась, что они с Игорем не смогли стать парой. Сам Игорь Саванец выложил фотографию с неизвестной блондинкой.

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Подобные шоу, в которых девушкам приходится бороться за сердце одного мужчины — такие как шоу «Холостяк» или «Мистер Х» — являются одними из самых популярных на телевидении. Каждый сезон девушки и парни стараются построить любовь, однако счастливого финала у таких парочек практически не бывает.

Многие россияне осуждают участниц таких проектов. Они считают, что в подобных шоу девушки буквально превращаются в товар на витрине и таким образом просто унижают себя. Однако на самом деле это не так. Психолог Дарья Дугенцова в комментарии для «Слово и Дело» объясняет: все участники подобных шоу понимают, что никакие чувства и любовь там построить невозможно. Главной целью является пиар. Чувства же испытывают только зрители.

«На самом деле все девушки приходят на подобные передачи в основном за пиаром. Они прекрасно понимают, что это все только шоу. Что вероятность действительно найти там настоящую любовь очень мала. В какие-то чувства на самом деле верят только зрители. Это зрители хотят видеть в этом любовь, нежность, понимание. По факту, шоу не несет в себе никакой гендерной проблемы и никого не ущемляет. Все прекрасно все понимают», — отмечает психолог в комментарии для «Слово и Дело».

Тогда почему же подобные шоу продолжают собирать зрителей у экранов, заставляют сопереживать, болеть за ту или иную участницу? Психолог объясняет: зрители хотят насладиться красивой картинкой, красивой историей и получить те эмоции, которых нет в реальной жизни.

Более того, такие шоу помогают поднять самооценку зрителям. Они не задумываются о том, что каждое слово в шоу уложено в конкретный сценарий, а редакторы управляют всеми участниками проекта. Таким образом, зритель оценивает поступки с моральной точки зрения и зачастую убеждается в собственной правоте.