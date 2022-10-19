Продюсер Рудченко хочет "ребрендить" новогодний огонек

Он призывает дать в нем больше времени молодым артистам.
Продюсер Павел Рудченко сегодня, 19 октября, прокомментировал для Blitz+ проведение новогоднего "Голубого огонька" на телевидении в этом году.
Павел Рудченко считает, что новогоднее шоу всегда будет актуальным и востребованным, то есть состоится и в этом году, несмотря на все объективные проблемы. Однако, на его взгляд, формату программы нужен ребрендинг. По словам эксперта, разговоры об изменениях в проекте идут давно, и, не исключено, претворятся в жизнь уже в этом году.
Главным изменением Рудченко назвал предоставление больше места новым именам, молодым артистам, отказ от привычных исполнителей.
Напомним, в последнее время СМИ активно обсуждают сам факт проведения "Голубого огонька" при встрече 2023 года на фоне СВО, частичной мобилизации и эмиграции многих звезд. Звучат полярные мнения. Так, автор и исполнитель песен Алексей Кортнев в этот же день назвал безнравственным устройство праздничных телешоу в этом году.