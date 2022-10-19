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1 час назад

Продюсер Павел Рудченко хочет "ребрендить" новогодний огонек

Ревизор.ru

Он призывает дать в нем больше времени молодым артистам.

Продюсер Рудченко хочет "ребрендить" новогодний огонек
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Продюсер Павел Рудченко сегодня, 19 октября, прокомментировал для Blitz+ проведение новогоднего "Голубого огонька" на телевидении в этом году.

Павел Рудченко считает, что новогоднее шоу всегда будет актуальным и востребованным, то есть состоится и в этом году, несмотря на все объективные проблемы. Однако, на его взгляд, формату программы нужен ребрендинг. По словам эксперта, разговоры об изменениях в проекте идут давно, и, не исключено, претворятся в жизнь уже в этом году.

Главным изменением Рудченко назвал предоставление больше места новым именам, молодым артистам, отказ от привычных исполнителей.

Напомним, в последнее время СМИ активно обсуждают сам факт проведения "Голубого огонька" при встрече 2023 года на фоне СВО, частичной мобилизации и эмиграции многих звезд. Звучат полярные мнения. Так, автор и исполнитель песен Алексей Кортнев в этот же день назвал безнравственным устройство праздничных телешоу в этом году.

ТВ,Алексей Кортнев,
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