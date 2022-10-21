Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
4 минуты назад

«Исторический детектив» с Николам Валуевым: как патриот Израиля превратился в советского шпиона

Мир24

Шпион, преступления которого так и не были доказаны. Исраэль Беер в середине 1960-х был обвинен в измене родине и работе на Советский Союз. Кем он был на самом деле, попытался выяснить Николай Валуев в новом историческом расследовании на телеканале «МИР».

«Исторический детектив»: как патриот Израиля превратился в советского шпиона
Фото: pixabay.compixabay.com

1961-й год. В кабинете премьер-министра Израиля зазвонил телефон. «Это глава контрразведки, – раздалось в трубке. – Ваш помощник Исраэль Беер советский шпион».

Беер был одним из борцов за независимость еще не созданного еврейского государства. Родился в Австрии, высшее образование получил в Вене, участвовал в студенческих бунтах, воевал за независимость Испании. Но все это рассказывал лишь он сам. Биографию Беера не смог подтвердить даже Моссад.

«Это один из самых таинственных людей в истории арестов разведчиков. Он не признал себя разведчиком, и никакая его деятельность до сих пор не подтверждена никакими фактами и данными», – сказал ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов.

Другие герои молодого Израиля откровенно обвиняли его во лжи. Контрразведка несколько лет безрезультатно следила за высокопоставленным сотрудником Министерства обороны.

«Любая деятельность, которая вызывает подозрение с точки зрения Моссад, может быть поводом для начала расследования. То есть любая угроза безопасности может быть поводом для разведки, для внимания служб разведки», – отметила приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Мария Вологжанина.

Но когда в гости к Бееру пришел пресс-атташе Советского Союза, решили брать. Портфель Исраэля оказался набит секретными документами. Суда подозреваемый жда за решеткой.

«При медицинском осмотре в тюрьме выяснилось, что он не прошел процедуру обрезания. Так еврей ли он вообще, Исраэль Беер, задались вопросом пресса и общественность», – отметил ведущий программы «Исторический детектив» Николай Валуев.

Был ли он внедренным агентом, или патриотом своей страны, который просто собирал документы для книги о безопасности Израиля?

Новый выпуск «Исторического детектива» смотрите в эту субботу в 8:45.

ТВ,Константин Иванов,Николай Валуев,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители