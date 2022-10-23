Анастасия Трубенкова из Новосибирска спела у Андрея Малахова

«На программу эту меня пригласили с песней, которую я уже исполняла ранее, – поделилась с VN.ru Анастасия. – Эмоции только самые положительные, хотя, конечно, волновалась – не то слово. Понравился профессионализм всей редакции и очень понравились люди. Всё было настолько отлажено, что за неделю и сделали сюжет, и всё отсняли. Столько впечатлений, я очень довольна».