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2 часа назад

Анастасия Трубенкова из Новосибирска спела про зиму в программе Андрея Малахова

VN.ru Все новости Новосибирской области

Выпуск программы вышел в эфире телеканала Россия 1 на прошлой неделе, 16 октября. Все прошло более чем успешно. Выступлением оказалась довольна и певица, и сидящие в зале известные люди. «Так проникновенно у тебя получилось, – оценил выступление сибирячки Андрей Малахов».

Анастасия Трубенкова из Новосибирска спела у Андрея Малахова
Фото: VN.ruVN.ru

«На программу эту меня пригласили с песней, которую я уже исполняла ранее, – поделилась с VN.ru Анастасия. – Эмоции только самые положительные, хотя, конечно, волновалась – не то слово. Понравился профессионализм всей редакции и очень понравились люди. Всё было настолько отлажено, что за неделю и сделали сюжет, и всё отсняли. Столько впечатлений, я очень довольна».

Напомним, что Анастасия – профессиональная исполнительница народных песен, лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. В Новосибирске ее знают и как профессиональную ведущую.

Девушка выступает на ведущих площадках Новосибирска и представляет наш город за рубежом. Выступления певицы уже проходили в Китае, Беларуси, Украине и Казахстане.

Добавим, что жители нашего региона – частые гости на всевозможных шоу и программах. Недавно VN.ru писал о том, как шестеро бердчан зажгли на Первом канале с песней Надежды Кадышевой.

ТВ,Надежда Кадышева,Андрей Малахов,Первый канал,
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