Стало известно, кто выступал в образе совы в шоу «Маска. Танцы»

Судьи шоу «Маска.Танцы» смогли угадать, что под маской Совы скрывалась скандально известная балерина Анастасия Волочкова. В номинации на вылет в шоу оказались несколько участников — Пугало, Дискошар и Сова. Телезрители смогли оставить в проекте Пугало. Члены судейской коллегии певица Клава Кока и Егор Дружинин решили снять маску с Совы. Шоумен Егор Родригез и актриса Мария Горбань проголосовали за раскрытие Дискошара. В итоге светящемуся герою помог Сергей Светлаков, который в очередной раз решил оставить его на проекте.