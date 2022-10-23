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3 часа назад

Стало известно, кто выступал в образе совы в шоу «Маска. Танцы»

Слово и Дело

Судьи шоу «Маска.Танцы» смогли угадать, что под маской Совы скрывалась скандально известная балерина Анастасия Волочкова. В номинации на вылет в шоу оказались несколько участников — Пугало, Дискошар и Сова. Телезрители смогли оставить в проекте Пугало. Члены судейской коллегии певица Клава Кока и Егор Дружинин решили снять маску с Совы. Шоумен Егор Родригез и актриса Мария Горбань проголосовали за раскрытие Дискошара. В итоге светящемуся герою помог Сергей Светлаков, который в очередной раз решил оставить его на проекте.

Стало известно, кто выступал в образе совы в шоу «Маска. Танцы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Вы все признали, что у меня самые красивые ноги, что у меня есть краса, грация, профессионализм, талант, умение танцевать. И теперь я со спокойной душой вернусь в свой балетный зал», — заявила Волочкова.

В прошлом выпуске программы судьи разоблачили персонажа, скрывавшегося под маской Попкорна. Имя оказался певец Шура.

ТВ,Клава Кока,Мария Горбань,Егор Дружинин,Сергей Светлаков,Анастасия Волочкова,
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