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51 минуту назад

Анастасия Волочкова скрывалась в костюме Совы на шоу "Маска. Танцы"

Газета.Ruиещё 1

На шоу «Маска. Танцы» на СТС разоблачили второго участника. Члены жюри угадали, что в костюме Совы скрывалась балерина Анастасия Волочкова, пишет Teleprogramma.pro.

Стало известно, кто скрывался в костюме Совы на шоу "Маска. Танцы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ваши прекрасные ноги я сразу разгадала, таких ног нет ни у кого», — сказала Мария Горбань.

После разоблачения Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат и поблагодарила членов жюри.

«Мне льстит: вы все признали, что у меня самые красивые ноги, что у меня есть талант и профессионализм, что я умею танцевать», — сказала балерина со сцены.

Она выразила уверенность, что сделала «зажигательный» номер.

ТВ,Мария Горбань,Анастасия Волочкова,
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