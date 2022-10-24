3 кулинарных шоу, которые увлекут даже тех, кто не готовит

Много еды, колоритные герои и аромат блюд, который удается ощутить даже по ту сторону экрана – вот, за что мы любим кулинарные шоу. Подробнее о тех, которые непременно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из шоу "МастерШеф. Дети" Кадр из шоу "МастерШеф. Дети"

"МастерШеф. Дети", 2013

Кадр из шоу "МастерШеф.Дети"

Британское шоу "МастерШеф" вышло еще в 90-х и быстро завоевало любовь аудитории. Но "МастерШеф. Дети" отличается от своего предшественника – в первую очередь, главными героями. Здесь в центре внимания дети от 8 до 13 лет, которые соревнуются в своих кулинарных умениях.

В составе жюри популярный шеф Гордон Рамзи в весьма необычном амплуа. Мы привыкли видеть его агрессивным и вспыльчивым, но с детьми повар общается совсем иначе: он мил, дружелюбен и постоянно подбадривает юные таланты.

"Это торт?", 2022

Кадр из шоу "Это торт?"

Талантливые кондитеры не перестают совершенствовать свое мастерство, и многим из них удается создавать торты в виде совершенно разных предметов – от бургера и шара для боулинга до ботинка и горшка с цветами.

Участники шоу "Это торт?" готовят умопомрачительные десерты, а звездные жюри должны угадать – это кондитерское изделие или реальный предмет. Сделать это оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд.

"Кто-нибудь, покормите Фила!", 2018

Кадр из шоу "Кто-нибудь покормите Фила!"

Ведущий документального шоу Фил обычный мужчина средних лет – не шеф-повар и не суперзвезда. Но именно своей простотой герой очаровывает зрителей.