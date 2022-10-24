Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
3 часа назад

3 нетипичных кулинарных шоу, которые увлекут даже тех, кто не умеет готовить

Мира Маркина

Много еды, колоритные герои и аромат блюд, который удается ощутить даже по ту сторону экрана – вот, за что мы любим кулинарные шоу. Подробнее о тех, которые непременно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

3 кулинарных шоу, которые увлекут даже тех, кто не готовит
Фото: Кадр из шоу "МастерШеф. Дети"Кадр из шоу "МастерШеф. Дети"

"МастерШеф. Дети", 2013

Кадр из шоу "МастерШеф.Дети"

Британское шоу "МастерШеф" вышло еще в 90-х и быстро завоевало любовь аудитории. Но "МастерШеф. Дети" отличается от своего предшественника – в первую очередь, главными героями. Здесь в центре внимания дети от 8 до 13 лет, которые соревнуются в своих кулинарных умениях.

В составе жюри популярный шеф Гордон Рамзи в весьма необычном амплуа. Мы привыкли видеть его агрессивным и вспыльчивым, но с детьми повар общается совсем иначе: он мил, дружелюбен и постоянно подбадривает юные таланты.

"Это торт?", 2022

Кадр из шоу "Это торт?"

Талантливые кондитеры не перестают совершенствовать свое мастерство, и многим из них удается создавать торты в виде совершенно разных предметов – от бургера и шара для боулинга до ботинка и горшка с цветами.

Участники шоу "Это торт?" готовят умопомрачительные десерты, а звездные жюри должны угадать – это кондитерское изделие или реальный предмет. Сделать это оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд.

"Кто-нибудь, покормите Фила!", 2018

Кадр из шоу "Кто-нибудь покормите Фила!"

Ведущий документального шоу Фил обычный мужчина средних лет – не шеф-повар и не суперзвезда. Но именно своей простотой герой очаровывает зрителей.

В каждой серии Фил приезжает в один из крупных городов, знакомится с местными жителями, посещает достопримечательности, дегустирует кухню и, конечно, учится готовить сам.

ТВ,Гордон Рамзи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители