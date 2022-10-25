Раскрыты заработки Слепакова на ТНТ

Журналистка Алена Жигалова раскрыла размер заработка комика Семена Слепакова во времена его работы на телеканале ТНТ.
Слепаков долгое время являлся резидентом Comedy Club, прославившись юмористическими песнями под гитару. Однако на фоне спецоперации комик покинул Россию, переехав с семьей в Израиль. Теперь же артисту приходится довольствоваться куда более низкими гонорарами.
В России комик зарабатывал больше 100 миллионов в год, не считая гонораров за выступления на корпоративах.
«120 млн рублей получал Семен Слепаков, когда работал в России, заключал контракт с "Газпромом" и делал свои шоу для ТНТ. Представляете, получается по 10 миллионов в месяц», — рассказала Жигалова в своем выпуске новостей на YouTube.
Переехав в Израиль, комику пришлось снизить требования к гонорару, чтобы иметь заказы на свои выступления. Теперь с мероприятия он получает 2 млн рублей, что не так много, если учитывать израильские цены.