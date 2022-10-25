Раскрыты заработки Слепакова на ТНТ

Журналистка Алена Жигалова раскрыла размер заработка комика Семена Слепакова во времена его работы на телеканале ТНТ.

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Слепаков долгое время являлся резидентом Comedy Club, прославившись юмористическими песнями под гитару. Однако на фоне спецоперации комик покинул Россию, переехав с семьей в Израиль. Теперь же артисту приходится довольствоваться куда более низкими гонорарами.

В России комик зарабатывал больше 100 миллионов в год, не считая гонораров за выступления на корпоративах.

«120 млн рублей получал Семен Слепаков, когда работал в России, заключал контракт с "Газпромом" и делал свои шоу для ТНТ. Представляете, получается по 10 миллионов в месяц», — рассказала Жигалова в своем выпуске новостей на YouTube.