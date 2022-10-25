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3 часа назад

Жигалова заявила, что Слепаков на ТНТ за год зарабатывал 120 миллионов

Слово и Дело

Журналистка Алена Жигалова раскрыла размер заработка комика Семена Слепакова во времена его работы на телеканале ТНТ.

Раскрыты заработки Слепакова на ТНТ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Слепаков долгое время являлся резидентом Comedy Club, прославившись юмористическими песнями под гитару. Однако на фоне спецоперации комик покинул Россию, переехав с семьей в Израиль. Теперь же артисту приходится довольствоваться куда более низкими гонорарами.

В России комик зарабатывал больше 100 миллионов в год, не считая гонораров за выступления на корпоративах.

«120 млн рублей получал Семен Слепаков, когда работал в России, заключал контракт с "Газпромом" и делал свои шоу для ТНТ. Представляете, получается по 10 миллионов в месяц», — рассказала Жигалова в своем выпуске новостей на YouTube.

Переехав в Израиль, комику пришлось снизить требования к гонорару, чтобы иметь заказы на свои выступления. Теперь с мероприятия он получает 2 млн рублей, что не так много, если учитывать израильские цены.

Сколько зарабатывают резиденты Comedy Club

ТВ,Семен Слепаков,Газпром,
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