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48 минут назад

Тарасова назвала Милохина дурным после его ухода из "Ледникового периода"

Газета.Ruиещё 5

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала блогера Даню Милохина за внезапный уход из шоу "Ледниковый период".

Тарасова назвала Милохина дурным после его ухода из "Ледникового периода"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Нельзя бросать на полпути. Нас учили, что бегать нужно до конца. Прежде всего, на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева. Я расстроилась из-за Жени. У нас так не делают… У них, видимо, так поступают. И он нам это показал. Человек, с которым все были очень приветливы, оказался совершенно другим и дурным. Мужики так не поступают", — передает слова Тарасовой "Чемпионат".

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

ТВ,Евгения Медведева,Татьяна Тарасова,
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