Третий выпуск "Ледникового периода" будет посвящен кино

Наталья Подольская в образе Лайзы Минелли, страшный грим Ивана Скобрева и другие сюрпризы, которые предстоит увидеть зрителям телешоу на Первом канале в эту субботу.

Фото: Inc-News Inc-News

В субботу, 29 октября, на Первом канале выйдет очередной выпуск популярного телешоу "Ледниковый период. Снова вместе". На этот раз он будет посвящен мировому кино.

Наталья Подольская предстанет перед зрителями в черном платье, перчатках и малюсенькой шляпке в образе Лайзы Минелли в "Кабаре". Алла Михеева и Иван Букин замахнутся на "Игру в кальмара", и появятся на льду в бирюзовых тренировочных костюмах. По мнению одного из членов жюри Татьяны Навки, участники взяли довольно непростую музыку.

Иван Скобрев в страшном гриме перевоплотится в "Величайшего шоумена", Регина Тодоренко попробует себя в роли "Танцовщицы" из одноименного фильма. Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов на этот раз выйдут на лёд под музыку из жуткого "Лабиринта фавна" Гильермо дель Торо. Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов.

Егор Бероев в соломенной шляпе будет отжигать под веселый мотив из комедии Кустурицы "Черная кошка, белый кот", а Женя Медведева и Даня Милохин станцуют под хорошо известную всем мелодию из французской картины "Игрушка" с Пьером Ришаром.