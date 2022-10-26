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2 часа назад

Роксана Бабаян и Ирина Салтыкова примут участие в новом сезоне шоу "Суперстар!"

Газета.Ru

На НТВ 6 ноября стартует третий сезон музыкального шоу «Суперстар!», передает mk.ru.

Бабаян и Салтыкова примут участие в новом сезоне "Суперстар!"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Участниками нового сезона стали артисты Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Ирина Салтыкова, Катя Лель, Алена Иванцова, Ольга Зарубина, Александр Айвазов, Рома Жуков, Сергей Чумаков и экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

Ведущими осталась Лолита Милявская и Вадим Такменев, в звездном жюри остались Лера Кудрявцева, Маша Распутина, Стас Пьеха и Сергей Соседов. «Для моих коллег этот проект — потрясающая возможность вернуться в строй. У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена — это жизнь; и либо ты борешься за нее всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается», — говорит Милявская.

Ранее сообщалось, что Лолита назвала конфликты с Соседовым на шоу «Суперстар» «особенностями жанра».

ТВ,Суперстар,Сергей Соседов,Ольга Зарубина,Александр Айвазов,Сергей Чумаков,Вадим Такменев,Ирина Салтыкова,Роксана Бабаян,Вячеслав Малежик,Лолита Милявская,Стас Пьеха,Катя Лель,Лера Кудрявцева,
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