Бабаян и Салтыкова примут участие в новом сезоне "Суперстар!"

Ведущими осталась Лолита Милявская и Вадим Такменев, в звездном жюри остались Лера Кудрявцева, Маша Распутина, Стас Пьеха и Сергей Соседов. «Для моих коллег этот проект — потрясающая возможность вернуться в строй. У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена — это жизнь; и либо ты борешься за нее всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается», — говорит Милявская.