Канделаки опровергла заморозку комедийных шоу на ТНТ

По ее словам, вскоре ТНТ представит несколько десятков новых проектов. «Немного терпения и вы все узнаете — уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей», — написала она.

Об остановке съемок некоторых комедийных шоу ранее сообщил Telegram-канал Baza. Так, инсайдеры заявили, что новая глава канала Тина Канделаки якобы решила выпускать больше сериалов, поэтому ТНТ приостановил производство комедийных шоу «Импровизация», «Импровизация. Команды», «Где логика» и «Двое на миллион». К примеру, производство шоу «Импровизация. Команды» должно было стартовать уже осенью, но летом, как утверждается, не были проведены кастинги. Приостановку съемок других проектов источники связали с ситуацией в стране.