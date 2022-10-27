"Жить юмористам не на что!"

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов рассказал, что уже давно для юмористов наступили тяжелые времена в России. Его слова приводит PROzvezd.
"Жить артистам-юмористам не на что! Юмор похоронили! <...> Сначала два года — пандемия, потом — ситуация на Украине. Гастролей как не было, так и нет", — поделился Морозов.
При этом артист отметил, что у него уже выработалась привычка жить в непростых условиях:
"Благо, я по образованию драматический артист, поэтому есть спектакли. Но я знаю, что многие артисты узкого направления просто остались без работы".
Ранее стало известно, что на ТНТ возвращается скандально известное шоу "Игра" в новом виде.