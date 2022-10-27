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47 минут назад

"Жить юмористам не на что!": звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов

Мария Иглина

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов рассказал, что уже давно для юмористов наступили тяжелые времена в России. Его слова приводит PROzvezd.

"Жить юмористам не на что!"
Фото: Кадр из шоу "Кривое зеркало"Кадр из шоу "Кривое зеркало"

"Жить артистам-юмористам не на что! Юмор похоронили! <...> Сначала два года — пандемия, потом — ситуация на Украине. Гастролей как не было, так и нет", — поделился Морозов.

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При этом артист отметил, что у него уже выработалась привычка жить в непростых условиях:

"Благо, я по образованию драматический артист, поэтому есть спектакли. Но я знаю, что многие артисты узкого направления просто остались без работы".

Ранее стало известно, что на ТНТ возвращается скандально известное шоу "Игра" в новом виде.

ТВ,Александр Морозов,
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