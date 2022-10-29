Зрители умоляют продюсеров «Сто к одному» заменить нового ведущего

Еще в начале весны ведущий шоу «Сто к одному» заявил, что не хочет при нынешней обстановке веселиться и шутить. Именно по этой причине Александр Гуревич покинул программу, где был бессменным ведущим несколько десятков лет. Теперь вместо него ведет шоу Александр Акопов.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

В эфир уже вышло несколько новых выпусков, однако зрители не могут принять нового телеведущего. Публика в пух и прах критикует Акопова. Они считают, что мужчина «нудный, без харизмы».

«Ведущий тормоз, особенно в большой игре», «Я пока морально не готов смотреть передачу с новым ведущим», «В финале программы медленно диктует вопросы. Секунды ушли на выговаривание. Очень плохая замена», – злятся телезрители.

Они не понимают, почему руководство канала не прислушивается к их мнению. Ведь залог успеха в том, чтобы твое дело нравилось зрителям.

«Почему телевизионщики не слушают советы нас простых зрителей? Замените его», «Что на канале Россия нет больше ведущих? Сегодня даже до конца не смогла досмотреть», – негодует общественность.