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2 часа назад

Зрители умоляют продюсеров «Сто к одному» заменить нового ведущего

Popcake.tv

Еще в начале весны ведущий шоу «Сто к одному» заявил, что не хочет при нынешней обстановке веселиться и шутить. Именно по этой причине Александр Гуревич покинул программу, где был бессменным ведущим несколько десятков лет. Теперь вместо него ведет шоу Александр Акопов.

Зрители умоляют продюсеров «Сто к одному» заменить нового ведущего
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В эфир уже вышло несколько новых выпусков, однако зрители не могут принять нового телеведущего. Публика в пух и прах критикует Акопова. Они считают, что мужчина «нудный, без харизмы».

«Ведущий тормоз, особенно в большой игре», «Я пока морально не готов смотреть передачу с новым ведущим», «В финале программы медленно диктует вопросы. Секунды ушли на выговаривание. Очень плохая замена», – злятся телезрители.

Они не понимают, почему руководство канала не прислушивается к их мнению. Ведь залог успеха в том, чтобы твое дело нравилось зрителям.

«Почему телевизионщики не слушают советы нас простых зрителей? Замените его», «Что на канале Россия нет больше ведущих? Сегодня даже до конца не смогла досмотреть», – негодует общественность.

Прислушаются ли продюсеры «Сто к одному» к мнению телезрителей или нет, покажет время. Пока в эфир выходят передачи, записанные с Акоповым. Возможно, телеканал действительно уже ищет замену.

ТВ,Александр Акопов,Александр Гуревич,
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