Милохин вымаливал прощение у Медведевой в «Ледниковом периоде»

Напомним, что недавно молодой исполнитель покинул ледовое шоу, сославшись на усталость. Он оставил свою партнершу без пары. В Сети ходят слухи, что артисты рассорились, так как отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они всегда демонстрировали только хорошую сторону своих взаимоотношений.