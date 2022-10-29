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3 часа назад

Милохин вымаливал прощение у Медведевой в новом выпуске «Ледникового периода»

Слово и Делоиещё 1

Новый выпуск телепередачи «Ледниковый период» оказался отчасти пророческим. Блогер Даня Милохин на коленях вымаливал прощение у российской фигуристки Евгении Медведевой.

Милохин вымаливал прощение у Медведевой в «Ледниковом периоде»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Напомним, что недавно молодой исполнитель покинул ледовое шоу, сославшись на усталость. Он оставил свою партнершу без пары. В Сети ходят слухи, что артисты рассорились, так как отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они всегда демонстрировали только хорошую сторону своих взаимоотношений.

Неожиданный поступок Милохина расстроил многих причастных к проекту. Известно, что его раскритиковали режиссер театрализованных шоу Илья Авербух, тренер Татьяна Тарасова и фигуристка Татьяна Навка.

В новом выпуске ледового шоу артисты примерили образы героев известных фильмов и сериалов. Так, Милохин и Медведева вдохновились фильмом «Игрушка». Партнеры исполнили эмоциональный номер, по сюжету которого тиктокер встал на колени перед обиженной фигуристкой.

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