Милохин вымаливал прощение у Медведевой в «Ледниковом периоде»

Новый выпуск телепередачи «Ледниковый период» оказался отчасти пророческим. Блогер Даня Милохин на коленях вымаливал прощение у российской фигуристки Евгении Медведевой.
Напомним, что недавно молодой исполнитель покинул ледовое шоу, сославшись на усталость. Он оставил свою партнершу без пары. В Сети ходят слухи, что артисты рассорились, так как отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они всегда демонстрировали только хорошую сторону своих взаимоотношений.
Неожиданный поступок Милохина расстроил многих причастных к проекту. Известно, что его раскритиковали режиссер театрализованных шоу Илья Авербух, тренер Татьяна Тарасова и фигуристка Татьяна Навка.
В новом выпуске ледового шоу артисты примерили образы героев известных фильмов и сериалов. Так, Милохин и Медведева вдохновились фильмом «Игрушка». Партнеры исполнили эмоциональный номер, по сюжету которого тиктокер встал на колени перед обиженной фигуристкой.