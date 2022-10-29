«Не весело»: Татьяна Тарасова прошлась по Наталье Подольской

Татьяна Тарасова несколько выпусков нового сезона «Ледникового периода» отсутствовала, так как ее госпитализировали в больницу. Но уже в третьей серии она появилась и явно была настроена жестко по отношению к участникам.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Тематика выступлений в этот раз была связана с кино и сериалами. Первыми выступили Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Тарасовой не понравился прокат пары, и она заявила, что это было не весело и не смешно.