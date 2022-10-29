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55 минут назад

«Не весело»: Татьяна Тарасова вернулась на «Ледниковый период» и прошлась по Наталье Подольской

Popcake.tv

Татьяна Тарасова несколько выпусков нового сезона «Ледникового периода» отсутствовала, так как ее госпитализировали в больницу. Но уже в третьей серии она появилась и явно была настроена жестко по отношению к участникам.

«Не весело»: Татьяна Тарасова прошлась по Наталье Подольской
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Тематика выступлений в этот раз была связана с кино и сериалами. Первыми выступили Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Тарасовой не понравился прокат пары, и она заявила, что это было не весело и не смешно.

Участники заметно расстроились из-за такой оценки, но были рады тому, что их поддержали другие члены жюри. Стоит отметить, что Татьяна Тарасова проявила свой характер уже на своей первой съемке. Она устроила настоящий скандал, так как ей не нравилось поведение журналистов на площадке, а еще сотрудников. Она начала кричать, чтобы все работали и не мешали ей.

ТВ,Ледниковый период,Татьяна Тарасова,Дмитрий Соловьев,Наталья Подольская,
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