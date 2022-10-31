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2 часа назад

Анна Семенович скрывалась в костюме Гадюки на шоу "Маска. Танцы"

Газета.Ru

Накануне в шоу «Маска. Танцы» на СТС члены жюри раскрыли личность еще одного участника. Стало известно, что в костюме Гадюки скрывалась певица Анна Семенович.

Семенович скрывалась в костюме Гадюки на шоу "Маска. Танцы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все члены жюри угадали, кто находится за маской. Также сама Семенович заявила, что «такую красоту и харизму нельзя было скрыть». Артистка призналась, что думала о том, что Егор Дружинин довольно быстро ее разгадает, поскольку знаменитости некоторое время работали вместе.

По словам Семенович, в костюме довольно тяжело выступать.

«Дышать невозможно, потому, когда вы долго разговариваете после номера, вас хочется задушить!» — пошутила она над жюри.

ТВ,Егор Дружинин,Анна Семенович,
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