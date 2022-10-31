Семенович скрывалась в костюме Гадюки на шоу "Маска. Танцы"

Накануне в шоу «Маска. Танцы» на СТС члены жюри раскрыли личность еще одного участника. Стало известно, что в костюме Гадюки скрывалась певица Анна Семенович.
Все члены жюри угадали, кто находится за маской. Также сама Семенович заявила, что «такую красоту и харизму нельзя было скрыть». Артистка призналась, что думала о том, что Егор Дружинин довольно быстро ее разгадает, поскольку знаменитости некоторое время работали вместе.
По словам Семенович, в костюме довольно тяжело выступать.
«Дышать невозможно, потому, когда вы долго разговариваете после номера, вас хочется задушить!» — пошутила она над жюри.