На Алтае начались съемки шоу "Фактор страха" в новом формате

В Республике Алтай стартовали съемки экстремального шоу «Фактор страха» для телеканала СТС. В рамках проекта 32 звездных дуэта выполнят испытания, связанные с их главными страхами — водой, огнем, высотой и насекомыми. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на съемках одного из эпизодов, где поговорил с организаторами, участниками и ведущим шоу Алексеем Чадовым.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

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Впервые в российской версии проекта "Фактор страха" участников разбили на 32 пары. В каждом из восьми выпусков четыре разных дуэта поборются за крупный денежный приз, который пойдет на благотворительность. Об этом рассказал заместитель генерального директора "СТС Медиа" по производству Максим Рыбаков:

"Масштабным квестам и шоу на тестирование себя всегда найдется место в прайме СТС. В этом смысле "Фактор страха" логично подхватывает эстафету у "Форта Боярд" и "Полного блэкаута" ― таких же популярных мировых форматов, прошедших проверку временем. При этом наш "Фактор страха" будет отличаться от всего того, что видел российский зритель, ведь парный формат гораздо более драматичный".

По словам генерального продюсера компании-производителя шоу "ВайТ Медиа" Юлии Сумачевой, в связи с парным форматом работа над механикой проекта заняла вдвое больше времени:

"Все испытания двойные, оба участника одинаково задействованы в них, и им нельзя подвести друг друга. Они находятся в непривычных для себя обстоятельствах и должны быть настоящей командой, чтобы справиться с достаточно серьезными и экстремальными испытаниями. При этом в каждой паре есть своя драматургия. Уверена, что зрителю будет интересно смотреть, как они распределят роли между собой и как справятся со своими фобиями вместе".

Среди участников, которых объединяет дружба, родственные связи или общие проекты, — юмористы Дмитрий Красилов (Пухляш) и Елена Борщева, блогерши Мария Погребняк и Милана Тюльпанова, комедийные артисты Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, тиктокеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов (DIMASBLOG). Они заранее сообщили о своих страхах в анкете, с помощью которой организаторы подбирали состязания.

"Говорят, что самое страшное — человек и дикий зверь, — отметила Борщева. — На самом деле, я жуткая трусиха и боюсь всего. Поэтому я здесь. Страх пить кровь — это точно у меня есть. Возможно, тут я его поборю".

За два месяца до участия в экстремальном шоу супруги Аня Ищук и Дима Ларионов стали родителями. По словам девушки, она уже почти восстановилась после родов, а ребенок впервые надолго остался с бабушкой и дедушкой.

"Тут надо страхи преодолевать, а рожать — все рожают, — сказала Ищук. — Почему-то именно сегодня у меня болит живот, обожаю свой организм. Да, это стресс для организма, но восстановление почти прошло".

Боевой и позитивный настрой показали Мария Погребняк и Милана Тюльпанова. Девушки объяснили, что не боятся испытаний, поскольку их суть заранее неизвестна, — а дальше пообещали "разбираться по ситуации".

Как объяснила Сумачева, большое количество блогеров среди участников "Фактора страха" обусловлено схожестью их молодежной аудитории со зрителями СТС:

"Мы счастливы, что можем привлечь на телевидение новые лица и дать каналу новых зрителей в лице их поклонников. Уверена, что подписчики обязательно поддержат наших героев в эфире".

Место

Площадкой для проведения съемок Алтай был выбран не случайно. По словам Сумачевой, продюсерская команда рассматривала разные локации и регионы, но остановилась на Алтае в связи с разнообразием его ландшафта и потрясающими пейзажами.

"Алтай — одно из самых живописных мест нашей страны, которое пользуется невероятной популярностью круглый год, — сказала Сумачева. — Здесь представлены абсолютно разные ландшафты, опасные рельефы и одновременно невероятные по красоте места. Это абсолютно кинематографические пейзажи: леса, горы, степи, бурные реки, озера".

Как отметила продюсер, до "Фактора страха" съемки таких крупных проектов на Алтае никогда не проводились: "Поэтому мы в этом отношении первопроходцы. Но быть первым всегда непросто, и мы столкнулись с множеством сложностей при подготовке проекта. Однако поддержка главы Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина и слаженность действий его команды стали для нас решающим доводом в пользу этого региона".

Испытания

Съемочная группа уже завершила работу над эпизодами с такими испытаниями, как "Пикник", "Мышеловка", "Прозрачное дно", "Мишень", "Гадкий баскетбол" и "Слепое доверие". Некоторые состязания позаимствованы из предыдущих сезонов шоу, которое выходит на российском телевидении уже почти 20 лет.

Все соревнования были подготовлены постановщиками Евгением Денисовым, Александром Стеценко и их компанией "Русские каскадеры". Ранее они участвовали в разработке экшн-сцен для таких проектов, как "Майор Гром: Чумной доктор", "Мира", "Петр I: Последний царь и первый император", "Однажды в пустыне" и других.

По словам Денисова, в "Факторе страха" все трюки сложные и опасные, но они подготовлены профессионалами — поэтому при условии соблюдения правил безопасности ничего страшного не произойдет.

"Основное требование: категорически запрещено прикасаться к элементам страховки - карабинам, веревкам, жилетам и так далее. От этого зависит жизнь участника", — подчеркнул специалист.

В рамках состязания "Мишень" одного из участников пары поднимают на высоту, прицепляют к тросу и спускают на специальном зиплайне с большой скоростью. Его задача — попасть в мишень на земле шариком с краской, в то время как второй член дуэта стоит внизу и кричит, когда бросать снаряд. В финале "активный" участник пролетает в узкий дверной проход старой лесопилки.

"В этом конкурсе главное правило — после броска в мишень руки нужно прижать к себе, потому что проем очень узкий, — объяснил Денисов. — То есть, если человек расслабится, то он или она гарантированно получит сильные травмы обеих рук. Там железные ворота, поэтому трюк очень опасен".

Правила "Гадкого баскетбола" просты — один из участников пары должен забросить мяч в баскетбольную корзину за определенное время. В случае непопадания его коллега выпивает коктейль из смешанных в блендере мадагаскарских тараканов, опарышей, зофобасов и кузнечиков.

Одно из самых экстремальных состязаний — "Слепое доверие". Оно проводится на квадратной железной конструкции, подвешенной над обрывом на высоте 47 метров. Конструкцию разделяет стена, по обе стороны которой стоят участники. Они не видят друг друга и поддерживают контакт с помощью веревки. Пока один участник крепко держит веревку для страховки, второму по узкой металлической балке нужно добраться до четырех флажков и сорвать их. Флажки подвешены на разном удалении от платформы — чтобы до них дотянуться, нужно натягивать веревку и наклоняться над пропастью. Чтобы сократить время и вырваться вперед, второй участник пары может сорвать один или несколько флажков, спрыгнув с железной конструкции. Когда испытание пройдено, участников ждет свободное падение на страховке.

Ведущий

На протяжении всего шоу участников направляет популярный актер и режиссер Алексей Чадов. По мнению Рыбакова, артист идеально подходит на роль ведущего "Фактора страха", потому что часто самостоятельно выполняет каскадерские трюки и имеет опыт участия в экстремальных проектах. Сам Чадов отметил, что принял предложение продюсеров без долгих раздумий.

"В детстве, до того, как я пошел в театральную студию, мечтал стать каскадером, — поделился артист. — Моя мечта в кино сбылась — я делаю трюки сам. А это шоу тесно связано с трюками. Поэтому это все меня привлекает, я очень люблю экшн, трюковое кино. Здесь работает моя любимая команда постановщиков трюков — Александр Стеценко и его команда. Поэтому участвовать в таком шоу - это одно удовольствие".

По словам Чадова, он попробовал пройти одно из самых страшных испытаний на проекте — свободное падение с обрыва:

"Честно говоря, я свое уже отбоялся. Но я по духу — земляной человек. Земля, вода — это моя стихия, а небо — не совсем мое. Когда меня подвесили на 43 метра, я ждал большей внутренней борьбы со страхом высоты, но его не оказалось. У меня очень много текста — может быть, это меня как-то сосредотачивает".

Алтайский край знаком актеру не понаслышке: он путешествовал по местам, где жили Василий Шукшин и Герман Титов, был в Барнауле с фильмами "Игры мотыльков" и "Война", но поездка в Республику Алтай стала для актера первой - последние 20 лет он мечтал оказаться здесь в горах, поэтому распланировал свои выходные так, чтобы максимально охватить республику и успеть насладиться местной природой.

"Каждый выходной трачу именно на это, — рассказал Чадов. — Я побывал уже на Ороктойском мосту, вчера мы были на голубых озерах — так называемых "глазах" Катуни. В общем, ездим, смотрим, отдыхаем. Я квадроциклист заядлый, поэтому мы ездим на "квадриках", поднимаемся в горы, и перед нами открываются невероятные пейзажи. Рад, что съемки происходят здесь, — я не был на Алтае ни разу, хотя в России был практически везде. Пара точек осталась, где я не был, — Алтай закрываем этой поездкой, остается Камчатка".

Также он озвучил свою давнюю идею — собственного экстремального шоу, связанного с путешествиями.