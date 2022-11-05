Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
4 часа назад

Харламов уходит из Comedy Club: «Целая эпоха. Жаль»

РИА "ФедералПресс"

После неожиданного заявления об уходе Гарика Харламова на роль ведущего Comedy Club взяли Андрея Бебуришвили. Многие зрители шоу восприняли такое решение в штыки и были неприятно удивлены новостям.

Харламов уходит из Comedy Club
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Одни считают, что Бебуришвили не справится со своей задачей. Кто-то думает, что он не подходит на роль ведущего, пишет solenka.info.

«Фу, бубуришвилииии… худшая замена! Несмешной, пошлый, тупой», – пишу в сети.

По поводу ухода Харламова высказалась телеведущая Ксения Бородина.

«Целая эпоха. Жаль», – написала Ксения

Подписчики согласились с ней в комментариях. Многие не представляют Comedy Club без Харламова. Кто-то считает, что в шоу после его ухода не осталось смешных комиков.

Сам Харламов написал в соцсетях, что ему было приятно выступать вместе с Павлом Волей, но настало время уступить место молодому поколению.

ТВ,Гарик Харламов,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители