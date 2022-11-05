Харламов уходит из Comedy Club

После неожиданного заявления об уходе Гарика Харламова на роль ведущего Comedy Club взяли Андрея Бебуришвили. Многие зрители шоу восприняли такое решение в штыки и были неприятно удивлены новостям.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Одни считают, что Бебуришвили не справится со своей задачей. Кто-то думает, что он не подходит на роль ведущего, пишет solenka.info.

«Фу, бубуришвилииии… худшая замена! Несмешной, пошлый, тупой», – пишу в сети.

По поводу ухода Харламова высказалась телеведущая Ксения Бородина.

«Целая эпоха. Жаль», – написала Ксения

Подписчики согласились с ней в комментариях. Многие не представляют Comedy Club без Харламова. Кто-то считает, что в шоу после его ухода не осталось смешных комиков.