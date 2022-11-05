Дубовицкая призвала не вешать нос поклонников «Голубых огоньков»

«Хорошая шутка, хороший номер поднимают людям настроение в наше не самое лучшее время. Нос мы не вешаем. И потом, настроение такое сейчас – не в обществе, это настроение у некоторых людей такое. А так наши люди носы точно не вешают, и все знают, что мы все равно победим», – заявила она для «Абзаца».