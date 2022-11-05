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7 часов назад

Регина Дубовицкая призвала не вешать нос поклонников «Голубых огоньков»

Слово и Дело

Ведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая считает необходимым создавать позитивное настроение в обществе в непростое время и выступает за трансляцию «Голубых огоньков» в новогодние праздники.

Дубовицкая призвала не вешать нос поклонников «Голубых огоньков»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

При этом Дубовицкая не согласна с мнением, что общество сейчас пребывает в депрессии и в негативном настроении. Подобное, по мнению ведущей, можно сказать лишь о малом количестве людей. А большинство – нос не вешает.

«Хорошая шутка, хороший номер поднимают людям настроение в наше не самое лучшее время. Нос мы не вешаем. И потом, настроение такое сейчас – не в обществе, это настроение у некоторых людей такое. А так наши люди носы точно не вешают, и все знают, что мы все равно победим», – заявила она для «Абзаца».

До сих пор остается неизвестной судьба новогодних программ. Федеральные каналы не сообщали о планах на главную ночь в году, более того артисты не получали приглашений на съемки праздничных программ, которые, обычно, начинаются осенью.

ТВ,Регина Дубовицкая,
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