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2 часа назад

Басков раскритиковал Успенскую в эфире популярного шоу

Мира Маркина

Еженедельно в ТВ-эфир выходит программа "Ну-ка, все вместе!", ведущим которой является Николай Басков. Каждую передачу посещает звездный гость – на прошлой программе им стала Любовь Успенская, с ней-то Басков и вступил в перепалку.

Басков раскритиковал Успенскую в эфире популярного шоу
Фото: Кадр из эфира шоуКадр из эфира шоу

Правила шоу подразумевают, что встать и проголосовать за участников можно только с определенной секунды песни, однако Успенская нарушила этот закон шоу, встав сразу и начав подпевать участникам.

Басков язвительно высказался в адрес Орбакайте

Басков не мог пройти мимо такого нарушения и при всех сделал замечание известной певице, уточнив у Сергея Лазарева, лидера сотни жюри, рассказал ли тот правила гостю.

"Люба, вы, что, из одной школы с сестрами Зайцевыми? Или это передается?"– пошутил Басков.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Любовь Успенская назвала американских пенсионеров "жалкими".

ТВ,Любовь Успенская,Сергей Лазарев,Николай Басков,
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