Басков раскритиковал Успенскую в эфире популярного шоу

Еженедельно в ТВ-эфир выходит программа "Ну-ка, все вместе!", ведущим которой является Николай Басков. Каждую передачу посещает звездный гость – на прошлой программе им стала Любовь Успенская, с ней-то Басков и вступил в перепалку.

Фото: Кадр из эфира шоу Кадр из эфира шоу

Правила шоу подразумевают, что встать и проголосовать за участников можно только с определенной секунды песни, однако Успенская нарушила этот закон шоу, встав сразу и начав подпевать участникам.

Басков не мог пройти мимо такого нарушения и при всех сделал замечание известной певице, уточнив у Сергея Лазарева, лидера сотни жюри, рассказал ли тот правила гостю.

"Люба, вы, что, из одной школы с сестрами Зайцевыми? Или это передается?"– пошутил Басков.