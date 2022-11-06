Победитель «Голоса» рассказал о своей мечте

«Нужно создавать образы, на которые хочется быть похожими: в кинематографе, на концертной сцене. Это очень важно. Но нужно, чтобы чувствовалось отражение наших внутренних желаний. Мне очень дорога реакция зрителей на тех концертах, в которых я принимаю участие», — отметил исполнитель в интервью «Народным Новостям».