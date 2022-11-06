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52 минуты назад

Победитель «Голоса» Захаров мечтает переключить внимание общества на традиционную культуру

Слово и Дело

Певец Петр Захаров заявил о необходимости создавать образы в кино и на сцене, на которые захотят равняться россияне.

Победитель «Голоса» рассказал о своей мечте
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Захаров дал интервью в первый день работы «ЧВК Вагнер Центра», созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. В ходе беседы артист порассуждал о развитии российской культуры и способах ее трансформации.

«Нужно создавать образы, на которые хочется быть похожими: в кинематографе, на концертной сцене. Это очень важно. Но нужно, чтобы чувствовалось отражение наших внутренних желаний. Мне очень дорога реакция зрителей на тех концертах, в которых я принимаю участие», — отметил исполнитель в интервью «Народным Новостям».

Победитель «Голоса» признался, что мечтает переключить внимание общества на традиционную культуру. Также он считает целью культурного фронта показывать то, за что сражается Россия.

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