Певец Петр Захаров заявил о необходимости создавать образы в кино и на сцене, на которые захотят равняться россияне.
Захаров дал интервью в первый день работы «ЧВК Вагнер Центра», созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. В ходе беседы артист порассуждал о развитии российской культуры и способах ее трансформации.
«Нужно создавать образы, на которые хочется быть похожими: в кинематографе, на концертной сцене. Это очень важно. Но нужно, чтобы чувствовалось отражение наших внутренних желаний. Мне очень дорога реакция зрителей на тех концертах, в которых я принимаю участие», — отметил исполнитель в интервью «Народным Новостям».
Победитель «Голоса» признался, что мечтает переключить внимание общества на традиционную культуру. Также он считает целью культурного фронта показывать то, за что сражается Россия.