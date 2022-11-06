Галустян вспомнил номер в КВН, который бы сейчас запретили

Комик Михаил Галустян рассказал об изменениях, которые произошли в юморе с начала его карьеры и вспомнил об одном не вошедшем в старую программу номере, который бы сейчас запретили. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Галустян признался, что на сегодняшний день о многих вещах нельзя шутить:

"Когда мы играли в КВН, у нас был номер о том, как Лев Бонифаций во время каникул торговал запрещенными веществами. Сейчас такой номер не пропустили бы, да мы бы его и не написали".

Он также выразил мнение, что юмор не должен обижать. о его словам, даже если человек хочет обидеться, он не сделает этого, так как хороший юмор смешит, чем перекрывает все негативные эмоции.