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1 час назад

Галустян вспомнил номер в КВН, который бы сейчас запретили

Мария Иглина

Комик Михаил Галустян рассказал об изменениях, которые произошли в юморе с начала его карьеры и вспомнил об одном не вошедшем в старую программу номере, который бы сейчас запретили. Об этом сообщает "Газета.ру".

Галустян вспомнил номер в КВН, который бы сейчас запретили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галустян признался, что на сегодняшний день о многих вещах нельзя шутить:

"Когда мы играли в КВН, у нас был номер о том, как Лев Бонифаций во время каникул торговал запрещенными веществами. Сейчас такой номер не пропустили бы, да мы бы его и не написали".

Он также выразил мнение, что юмор не должен обижать. о его словам, даже если человек хочет обидеться, он не сделает этого, так как хороший юмор смешит, чем перекрывает все негативные эмоции.

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Кроме этого, Галустян отметил, что специфика русского юмора – в самоиронии. Россияне склонны смеяться над собой. Однако также он считает, что у каждого комика должна присутствовать "саморедактура".

Ранее Кэмерон признался, что будет делать в случае провала "Аватара-2".

ТВ,Михаил Галустян,
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