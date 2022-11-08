Хирург перечислил все операции телеведущей Екатерины Андреевой

Телеведущая Екатерина Андреева, прекрасно выглядящая в свои 60 лет, всегда отрицала, что делает серьезные процедуры для лица. Диктор заявляла, что секрет ее красоты – гены и правильный уход за кожей. Пластический хирург Максимильян Абозин считает, что это далеко не всё.
По его словам, Андреева прибегает к косметическим процедурам, которые выполняются не в домашних условиях.
Хирург считает, что на лице Андреевой могли быть выполнены «подтяжка лица, эндоскопическая подтяжка, SMAS-подтяжка». Также по словам Абозина, есть ботулотоксин, сделана лазерная шлифовка кожи.