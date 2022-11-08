Хирург перечислил все операции телеведущей Екатерины Андреевой

Телеведущая Екатерина Андреева, прекрасно выглядящая в свои 60 лет, всегда отрицала, что делает серьезные процедуры для лица. Диктор заявляла, что секрет ее красоты – гены и правильный уход за кожей. Пластический хирург Максимильян Абозин считает, что это далеко не всё.