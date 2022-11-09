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1 час назад

Певица Надя Дорофеева поставила дочь Меладзе под угрозу выбывания из украинского "Голоса"

Газета.Ru

В новом выпуске украинского «Голоса» певица Надя Дорофеева присвоила конкурсантке Лии Меладзе второе место, а после выступлений других участников и вовсе поставила дочь Константина Меладзе под угрозу выбывания из проекта, пишет StarHit.

Дорофеева поставила дочь Меладзе под угрозу выбывания из "Голоса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лия Меладзе успешно проходила этапы «Голоса», в новом выпуске она спела без ошибок и так растрогала свою наставницу, что она прослезилась во время выступления. По правилам шоу, экс-солистка группы «Время и стекло» должна была посадить подопечную на место, соответствующее ее навыкам. Дорофеева присвоила Меладзе второе место, но после выступлений других участников сдвинула ее на более низкую позицию. В итоге участница оказалась под угрозой выбывания, но ее спасла команда из других выбывших участников.

Ранее дочь Меладзе призналась, что уехала из Киева после начала спецоперации.

ТВ,Надя Дорофеева,Константин Меладзе,
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