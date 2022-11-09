Дорофеева поставила дочь Меладзе под угрозу выбывания из "Голоса"

Лия Меладзе успешно проходила этапы «Голоса», в новом выпуске она спела без ошибок и так растрогала свою наставницу, что она прослезилась во время выступления. По правилам шоу, экс-солистка группы «Время и стекло» должна была посадить подопечную на место, соответствующее ее навыкам. Дорофеева присвоила Меладзе второе место, но после выступлений других участников сдвинула ее на более низкую позицию. В итоге участница оказалась под угрозой выбывания, но ее спасла команда из других выбывших участников.