Воля и Кравец отказались участвовать в Comedy Club

Некоторое время назад стало известно, что Гарик Харламов покидает проект Comedy Club. Новым соведущим Павла Воли стал Андрей Бебуришвили. Сегодня, девятого ноября, резиденты шоу сделали официальное заявление. Об этом стало известно из социальных сетей.