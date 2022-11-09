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59 минут назад

Павел Воля и Марина Кравец отказались участвовать в Comedy Club

Мария Иглина

Некоторое время назад стало известно, что Гарик Харламов покидает проект Comedy Club. Новым соведущим Павла Воли стал Андрей Бебуришвили. Сегодня, девятого ноября, резиденты шоу сделали официальное заявление. Об этом стало известно из социальных сетей.

Воля и Кравец отказались участвовать в Comedy Club
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

Павел Воля, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Антон Иванов, Костя Бутусов и другие объявили, что отказываются работать в шоу после ухода Гарика Харламова.

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При этом отмечается, что съемки проекта продолжатся. Андрей Бебуришвили остался в шоу и готовит сольное выступление, которое выйдет на канале ТНТ 11 ноября.

Ранее стало известно, что Киану Ривз вернется к культовой роли.

ТВ,Демис Карибидис,Марина Кравец,Тимур Батрутдинов,Гарик Харламов,Антон Иванов,Павел Воля,Киану Ривз,
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