Стало известно, кто заменит Нагиева на детском «Голосе»

Уход многолетнего телеведущего Дмитрия Нагиева из всех видов музыкального шоу на Первом канале удивил многих телезрителей, ведь артист вел программы 10 лет. В новом сезоне «Голоса. 60+» его заменила актриса Лариса Гузеева, и ее многие так и не смогли принять. Теперь стало известно, кто будет вместо Нагиева на детском «Голосе».