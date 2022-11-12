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3 часа назад

Стало известно, кто заменит Нагиева на детском «Голосе»

Свободная прессаиещё 2

Уход многолетнего телеведущего Дмитрия Нагиева из всех видов музыкального шоу на Первом канале удивил многих телезрителей, ведь артист вел программы 10 лет. В новом сезоне «Голоса. 60+» его заменила актриса Лариса Гузеева, и ее многие так и не смогли принять. Теперь стало известно, кто будет вместо Нагиева на детском «Голосе».

Стало известно, кто заменит Нагиева на детском «Голосе»
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Как сообщает Aif.ru, помощницей главного ведущего в новом сезоне проекта останется актриса Агата Муцениеце. А место Дмитрия Нагиева на сцене займет телеведущая Яна Чурикова, за плечами которой много крупных проектов.

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