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3 часа назад

Участники «Битвы экстрасенсов» увидели в смерти Пьера Нарцисса следы черной магии

Слово и Дело

Официальная причина смерти Пьера Нарцисса гласит, что певец скончался от остановки сердца, близкие музыканта однако считают, что в происшествии замешана магия. Их предположения подтвердили участники программы «Битва экстрасенсов».

Участники «Битвы экстрасенсов» увидели в смерти Пьера Нарцисса следы черной магии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Проблемы со здоровьем у певца появились не на пустом месте, уверена таролог Елена Иваншина. Нарцисс обращался к магу, который открывал ему путь к успеху и славе, из-за этого он «работал наизнос», что и стало причиной гибели.

Ариэль Грант также добавила, что Пьер прибегал к некоторым магическим экспериментам, за что и был наказан. Увлечения певца магией и приворотами подтвердили и другие участники шоу. По их словам, музыкант обращался к ведьмам в попытках вернуть бывшую жену, однако «привязка бумерангом» была выполнена плохо, что и отразилось на самом Нарциссе.

Другое мнение высказал Влад Череватый. Он заявил, что Пьеру пришло время отойти в иной мир. Лина Джебисашвили, в свою очередь, увидела у певца алкогольную зависимость.

ТВ,Пьер Нарцисс,
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