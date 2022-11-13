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1 час назад

Пьер Нарцисс «рассказал» о своей смерти участникам шоу «Битва экстрасенсов»

Слово и Дело

Певец Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года. Участники шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ попытались разгадать причину его смерти.

Пьер Нарцисс «говорил» о своей смерти в «Битве экстрасенсов»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По официальным данным, исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался от остановки сердца. Ясновидящие, связавшиеся с артистом, озвучили новые подробности случившегося. Так, например, экстрасенс Елена Ивашина заявила, что вокалиста якобы убила черная магия. Данную информацию подтвердил и ее коллега Сергей Дворцов. «С публичного пространства некие враги делают друг другу на смерть порчаки, крадники. Много было завистников», — сказал он.

Нарцисс получил всероссийскую популярность благодаря участию в проекте «Фабрика звезд» на Первом канале. Однако после завершения шоу он перестал выпускать новые хиты.

ТВ,Пьер Нарцисс,Первый канал,
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