Пьер Нарцисс «говорил» о своей смерти в «Битве экстрасенсов»

По официальным данным, исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался от остановки сердца. Ясновидящие, связавшиеся с артистом, озвучили новые подробности случившегося. Так, например, экстрасенс Елена Ивашина заявила, что вокалиста якобы убила черная магия. Данную информацию подтвердил и ее коллега Сергей Дворцов. «С публичного пространства некие враги делают друг другу на смерть порчаки, крадники. Много было завистников», — сказал он.