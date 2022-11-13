Пьер Нарцисс «говорил» о своей смерти в «Битве экстрасенсов»

Певец Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года. Участники шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ попытались разгадать причину его смерти.
По официальным данным, исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался от остановки сердца. Ясновидящие, связавшиеся с артистом, озвучили новые подробности случившегося. Так, например, экстрасенс Елена Ивашина заявила, что вокалиста якобы убила черная магия. Данную информацию подтвердил и ее коллега Сергей Дворцов. «С публичного пространства некие враги делают друг другу на смерть порчаки, крадники. Много было завистников», — сказал он.
Нарцисс получил всероссийскую популярность благодаря участию в проекте «Фабрика звезд» на Первом канале. Однако после завершения шоу он перестал выпускать новые хиты.