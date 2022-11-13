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1 час назад

Ирина Салтыкова не захотела, чтобы ее дочь участвовала в «Голосе»

Слово и Дело

Певица и актриса Ирина Салтыкова не допустила, чтобы ее наследница Алиса стала участницей музыкального шоу «Голос».Сама Салтыкова с радостью приняла предложение появиться на шоу «Суперстар!», однако наследницу на Первый канал она не пустила. Когда певице предложили, чтобы ее дочь приняла участие в «Голосе», та ответила отказом. Возможная причина — скандал вокруг наследницы исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой. Звезда решила, что Алису может ждать такая же участь.

Салтыкова не захотела, чтобы ее дочь участвовала в «Голосе»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Мы знаем всю подноготную подобных конкурсов, потому и не участвуем», – заявила актриса в соцсетях.

Для Салтыковой дочь стала одним из самых главных смыслов в жизни, поэтому она переживает за наследницу и до сих пор ее оберегает. Кроме того, артистка не стала заводить романы с мужчинами, чтобы не разочаровывать наследницу. Хотя исполнительнице не раз оказывали знаки внимания влиятельные мужчины.

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