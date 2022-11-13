Салтыкова не захотела, чтобы ее дочь участвовала в «Голосе»

Певица и актриса Ирина Салтыкова не допустила, чтобы ее наследница Алиса стала участницей музыкального шоу «Голос».Сама Салтыкова с радостью приняла предложение появиться на шоу «Суперстар!», однако наследницу на Первый канал она не пустила. Когда певице предложили, чтобы ее дочь приняла участие в «Голосе», та ответила отказом. Возможная причина — скандал вокруг наследницы исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой. Звезда решила, что Алису может ждать такая же участь.