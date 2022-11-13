Салтыкова не захотела, чтобы ее дочь участвовала в «Голосе»

Певица и актриса Ирина Салтыкова не допустила, чтобы ее наследница Алиса стала участницей музыкального шоу «Голос».Сама Салтыкова с радостью приняла предложение появиться на шоу «Суперстар!», однако наследницу на Первый канал она не пустила. Когда певице предложили, чтобы ее дочь приняла участие в «Голосе», та ответила отказом. Возможная причина — скандал вокруг наследницы исполнительницы Алсу Микеллы Абрамовой. Звезда решила, что Алису может ждать такая же участь.
«Мы знаем всю подноготную подобных конкурсов, потому и не участвуем», – заявила актриса в соцсетях.
Для Салтыковой дочь стала одним из самых главных смыслов в жизни, поэтому она переживает за наследницу и до сих пор ее оберегает. Кроме того, артистка не стала заводить романы с мужчинами, чтобы не разочаровывать наследницу. Хотя исполнительнице не раз оказывали знаки внимания влиятельные мужчины.