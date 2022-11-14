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48 минут назад

Выбывшая из "Звезд в Африке" Пермякова допустила, что ее могли "подставить"

Газета.Ruиещё 2

Актриса Светлана Пермякова прокомментировала в социальных сетях свой вылет из шоу "Звезды в Африке".

Выбывшая из "Звезд в Африке" Пермякова допустила, что ее могли "подставить"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пермякова призналась, что значительная часть ее поклонников считают испытание, в котором она выбыла, "несправедливым" и "подставным" для артистки. Сама звезда уточнила, что не может ничего утверждать, но "виднее зрителю".

"Не думаю, что у продюсеров есть такая цель… Наоборот, если у шоу больше конфликтов, разногласий участников, зрителю интереснее смотреть. Странно бы им было специально меня убирать", - отметила актриса.

Ранее Пермякова публично извинилась за то, что назвала Шишкову "тупой" в шоу "Звезды в Африке".

ТВ,Светлана Пермякова,
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