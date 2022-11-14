Выбывшая из "Звезд в Африке" Пермякова допустила, что ее могли "подставить"

Актриса Светлана Пермякова прокомментировала в социальных сетях свой вылет из шоу "Звезды в Африке".
Пермякова призналась, что значительная часть ее поклонников считают испытание, в котором она выбыла, "несправедливым" и "подставным" для артистки. Сама звезда уточнила, что не может ничего утверждать, но "виднее зрителю".
"Не думаю, что у продюсеров есть такая цель… Наоборот, если у шоу больше конфликтов, разногласий участников, зрителю интереснее смотреть. Странно бы им было специально меня убирать", - отметила актриса.
Ранее Пермякова публично извинилась за то, что назвала Шишкову "тупой" в шоу "Звезды в Африке".