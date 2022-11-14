Названа любимая телеведущая советских детей

«Красивая, душевная, профессионал!», «Мне семь лет. Тетя Лина, самая любимая ведущая!», «Тоже была моя любимая ведущая. Передача — счастье», «Красавица!» — прокомментировали россияне.

Юзеры отметили, что современные ведущие им нравятся меньше, чем те, что были в их детстве. По их мнению, в наши передача утратила «душевность».