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2 часа назад

Названа любимая телеведущая советских детей

Мослента

Подписчики Telegram-канала «Старая Москва» назвали любимую телеведущую советских детей. Дискуссия разгорелась под фотографией Ангелины Вовк с героями программы «Спокойной ночи, малыши».

Названа любимая телеведущая советских детей
Фото: МослентаМослента

«Красивая, душевная, профессионал!», «Мне семь лет. Тетя Лина, самая любимая ведущая!», «Тоже была моя любимая ведущая. Передача — счастье», «Красавица!» — прокомментировали россияне.

Юзеры отметили, что современные ведущие им нравятся меньше, чем те, что были в их детстве. По их мнению, в наши передача утратила «душевность».

ТВ,Ангелина Вовк,
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