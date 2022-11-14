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5 минут назад

Светлана Пермякова покинула шоу "Звезды в Африке"

Газета.Ru

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова выбыла из шоу "Звезды в Африке". В социальной сети актриса поделилась впечатлениями от участия в проекте.

Светлана Пермякова покинула шоу "Звезды в Африке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Африку я покинула без сожаления, поскольку считаю, что выполнила свой долг. Со всем, что было сказано в Африке в мой адрес, я полностью согласна", - говорит Пермякова в видеообращении.

По словам артистки, она выложилась на шоу по максимуму. Также Пермякова пожелала удачи своей команде и поблагодарила создателей проекта за возможность принять в нем участие.

Во время участия в "Звездах в Африке" у Пермяковой произошел конфликт с Аленой Шишковой. Актриса назвала возлюбленную девушку Тимати тупой, однако позже принесла ей публичные извинения, и женщины помирились.

ТВ,Тимати,Светлана Пермякова,
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