Светлана Пермякова покинула шоу "Звезды в Африке"

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова выбыла из шоу "Звезды в Африке". В социальной сети актриса поделилась впечатлениями от участия в проекте.
"Африку я покинула без сожаления, поскольку считаю, что выполнила свой долг. Со всем, что было сказано в Африке в мой адрес, я полностью согласна", - говорит Пермякова в видеообращении.
По словам артистки, она выложилась на шоу по максимуму. Также Пермякова пожелала удачи своей команде и поблагодарила создателей проекта за возможность принять в нем участие.
Во время участия в "Звездах в Африке" у Пермяковой произошел конфликт с Аленой Шишковой. Актриса назвала возлюбленную девушку Тимати тупой, однако позже принесла ей публичные извинения, и женщины помирились.