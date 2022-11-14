Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
2 часа назад

Ведущая Первого канала высказалась о шутках «ниже пояса» в КВН

Lenta.ru

Ведущая одной из рубрик шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и одна из членов жюри КВН Алла Михеева раскрыла свое отношение к шуткам «ниже пояса» в телеигре. В разговоре с изданием StarHit она призналась, что ей неловко от таких тем.

Ведущая Первого канала высказалась о шутках «ниже пояса» в КВН
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Когда шутят ниже пояса, я, конечно, смущаюсь. Не шутите про пояс, пожалуйста! КВН и прекрасен тем, что иногда может быть некомфортно, может быть трогательно, а иногда может быть так смешно, что аж в животе колет», — высказалась Михеева.

Она также напомнила, что руководитель КВН Александр Масляков, который на время уходил с роли ведущего программы по состоянию здоровья, продолжал контролировать происходящее на сцене. «Александр Васильевич никуда не уходил, он всегда с нами. Недавно мы с ним сидели в жюри. Александр Васильевич очень хитрый — потом р-р-раз — и следующую игру он уже ведет. Поэтому, если кто-то хочет прийти на КВН и пошутить шутку "ниже пояса", знайте, Александр Васильевич за всем следит!» — пошутила ведущая.

В ноябре стало известно, что Масляков вернулся в КВН в качестве ведущего после перенесенного COVID-19. О том, что Масляков пропустит несколько первых игр нового сезона КВН, сообщалось в феврале. Тогда руководитель передачи рассказал зрителям, что заразился коронавирусом, поэтому медики рекомендовали ему оставаться дома.

ТВ,Алла Михеева,Александр Масляков,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители