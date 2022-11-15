Двухдневный марафон фильмов Эльдара Рязанова пройдет на ТВ

На телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" пройдет двухдневный марафон фильмов Эльдара Рязанова, приуроченный к 95-летию со дня рождения режиссера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.
С 18-19 ноября на ТВ покажут 15 знаковых картин Рязанова, снятых в разных жанрах - от драмы до эксцентрической комедии, от музыкальной картины до экранизации классического произведения.
"У него не было цели просто насмешить зрителя, в большинстве его картин мы видим философию большого художника, его острый взгляд на жизнь, на окружающую действительность, на человеческие пороки и, наоборот, достоинства. Поэтому фильмы Рязанова продолжают жить", - говорит директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев.
Праздничный киномарафон начнется с драматической картины "Дорогая Елена Сергеевна" по мотивам одноименной пьесы Людмилы Разумовской с Мариной Нееловой в главной роли. После покажут детектив "Берегись автомобиля" с Иннокентием Смоктуновским, советско-итальянскую комедию "Невероятные приключения итальянцев в России", фильмы "Жестокий романс", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Служебный роман" и "Вокзал для двоих".
19 ноября в эфир выйдут картины "Дайте жалобную книгу", "О бедном гусаре замолвите слово", "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", сатирические фильмы "Забытая мелодия для флейты" и "Гараж", романтическая комедия "Девушка без адреса" и новогодний музыкальный фильм "Карнавальная ночь".
Эльдар Рязанов скончался на 89-м году жизни 30 ноября 2015 года.