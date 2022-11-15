Двухдневный марафон фильмов Эльдара Рязанова пройдет на ТВ

"У него не было цели просто насмешить зрителя, в большинстве его картин мы видим философию большого художника, его острый взгляд на жизнь, на окружающую действительность, на человеческие пороки и, наоборот, достоинства. Поэтому фильмы Рязанова продолжают жить", - говорит директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев.