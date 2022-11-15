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5 часов назад

Катя Лель обвинила жюри шоу «Суперстар!» в несправедливом судействе

Слово и Дело

Российская популярная певица Катя Лель раскритиковала членов жюри музыкального шоу «Суперстар!», обвинив их в несправедливом судействе.

Лель обвинила жюри «Суперстар!» в несправедливом судействе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сейчас исполнительница участвует в новом сезоне музыкальной программы «Суперстар!» на канале НТВ. С самого первого выпуск артистка попала под давление судей проекта в лице певицы Маши Распутиной, телеведущей Леры Кудрявцевой, критика Сергея Соседова и музыканта Стаса Пьехи. Они каждый эфир критикуют певицу, поскольку остаются недовольны ее номерами.

Сама Катя Лель с критикой несогласна. По ее словам, руководство музыкальной программы заставляет судей давить на ее.

«У всех членов жюри, это сто процентов, есть указание сверху, кого сливать, кого держать, кого не поднимать. Я в этом даже не сомневаюсь», — сообщила исполнительница порталу Woman’s style.

Катя Лель считает, что в рамках этого проекта с одобрения руководства телеканала была организована своеобразная игра. Когда члены жюри не имеют возможности придраться к вокалу, они начинают предъявлять претензии просто к несущественным мелочам.

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