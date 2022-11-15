Звезда "Женского Stand Up" рассказала о конкуренции на проекте

"Мне было тяжело в какой-то момент принять, что я больше не финальный комик. А потом мне стало вообще плевать. Просто как-то вот время шло, и я такая: "А что я переживаю? Во-первых, это в том числе моя передача, которую я делаю. Это же офигенно, что у нас в передаче есть такой смешной комик".