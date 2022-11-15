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3 часа назад

Звезда "Женского Stand Up" рассказала о конкуренции на проекте

Мария Иглина

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница "Женского Stand Up" на канале ТНТ Зоя Яровицына рассказала о конкуренции на проекте. Подробностями она поделилась в шоу "Подкаст Абрамова", видео доступно на YouTube.

Звезда "Женского Stand Up" рассказала о конкуренции на проекте
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

Ведущий подкаста спросил о конкуренции со вторым креативным продюсером "Женского Stand Up" и юмористкой Ириной Мягковой. Яровицына ответила, что она многому научилась у коллеги и о соперничестве не может быть и речи. Однако в начале создания "Женского Stand Up" она ощущала конкуренцию в позитивном ключе:

"Я сама сделала вот так, что я постоянно должна с восемью смешными бабами конкурировать, зачем я это с собой сделала?" Но на самом деле это же круто".

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Также артистка призналась, что переживала, когда участница проекта Варвара Щербакова заменила ее в качестве финального комика на выступлениях в связи с более сильным откликом аудитории:

"Мне было тяжело в какой-то момент принять, что я больше не финальный комик. А потом мне стало вообще плевать. Просто как-то вот время шло, и я такая: "А что я переживаю? Во-первых, это в том числе моя передача, которую я делаю. Это же офигенно, что у нас в передаче есть такой смешной комик".

Ранее стало известно, что Наталия Орейро сыграет в российском фильме.

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