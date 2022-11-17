«Очень болен»: у звезды «Кривого зеркала» обнаружили онкологию

У звезды «Кривого зеркала» Александра Пономаренко обнаружили онкологию. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал его брат-близнец Виктор.

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— Саша очень болен. Когда он выйдет на эстраду — это вопрос. Он сильно ослаб. Главная задача — гемоглобин поднять. Концерт закончится, сразу на вокзал и к брату. Он сейчас в горах, — заявил он.

О том, что у юмориста обнаружили именно онкологию, рассказал его коллега Николай Бандурин. По его словам, сам Пономаренко не хочет никому рассказывать о своем диагнозе, передает РИА Новости.