Бабкина рассказала, как к ней относятся коллеги по телешоу

Надежда Бабкина стала участницей телешоу "Дуэты". Свое участие в этом проекте она обсудила с журналом "7 дней". Известная артистка поделилась, что ей всегда крайне непросто подобрать партнеров по сцене, и виной тому, по словам самой Бабкиной, страх коллег перед ней.
«Не знаю, по каким причинам, но, как ни смешно, они меня все боятся! Хотя это голос у меня такой низкий, а так-то я сама нежность! Увидеть, кто за стеной, – очень любопытно, надеюсь на радость!» – поделилась эмоциями Бабкина.
Также она рассказала, что в шоу предпочла исполнить мужскую казачью песню, хоровую. В этой песне сказывается о воле, силе и желании жить.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Бабкина высказалась о русских женщинах.