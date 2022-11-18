Бабкина рассказала, как к ней относятся коллеги по телешоу

«Не знаю, по каким причинам, но, как ни смешно, они меня все боятся! Хотя это голос у меня такой низкий, а так-то я сама нежность! Увидеть, кто за стеной, – очень любопытно, надеюсь на радость!» – поделилась эмоциями Бабкина.