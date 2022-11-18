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3 часа назад

Надежда Бабкина рассказала, как к ней относятся коллеги по телешоу

Мира Маркина

Надежда Бабкина стала участницей телешоу "Дуэты". Свое участие в этом проекте она обсудила с журналом "7 дней". Известная артистка поделилась, что ей всегда крайне непросто подобрать партнеров по сцене, и виной тому, по словам самой Бабкиной, страх коллег перед ней.

Бабкина рассказала, как к ней относятся коллеги по телешоу
Фото: Телеканал «Россия»Телеканал «Россия»

«Не знаю, по каким причинам, но, как ни смешно, они меня все боятся! Хотя это голос у меня такой низкий, а так-то я сама нежность! Увидеть, кто за стеной, – очень любопытно, надеюсь на радость!» – поделилась эмоциями Бабкина.

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Также она рассказала, что в шоу предпочла исполнить мужскую казачью песню, хоровую. В этой песне сказывается о воле, силе и желании жить.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Бабкина высказалась о русских женщинах.

ТВ,Надежда Бабкина,
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