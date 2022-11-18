Популярная ведущая раскрыла правду об отношениях в «Доме-2»

Популярная телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что все ее отношения на телепроекте были нездоровыми. Правду о романах в программе она раскрыла в шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на платформе The Hole.

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«На самом деле все эти отношения там были абьюзивные», — высказалась она о романах в «Доме-2». Телеведущая добавила, что нездоровые романы при этом случались у нее как до, так и после съемок в реалити-шоу. Водонаева отметила, что не знает причину, по которой многие ее отношения складывались подобным образом.

Вместе с тем ведущая указала на то, что в Тюмени — городе, где она родилась и выросла — отношение к партнеру, примеры которого можно увидеть в «Доме-2», было нормой.

«Туда [на съемки "Дом-2"] тоже приехали люди из регионов, из провинции, которые с молоком матери всосали вот такое отношение. Я не говорю, что это нормально, (...) но это было настолько часто и казалось нормальным, что мы не видели в этом ничего плохого», — призналась телеведущая.

Ранее блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что именно Алена Водонаева обеспечила «Дому-2» широкий интерес зрителей. Она объяснила это тем, что героиня реалити-шоу вызывала у аудитории противоречивые эмоции.