Татьяна Судец призналась в игорной зависимости

Ведущая «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Судец призналась, что долгое время страдала игорной зависимостью. К пагубной привычке привела трагедия в семье.
В возрасте 24 лет старшего сына Татьяны Судец убили грабители. Чтобы снимать стресс и разряжаться, ведущая стала играть на автоматах. Позднее ее страсть к игре затянула настолько, что она не могла остановиться и делала очень крупные ставки. В какой-то момент удача улыбнулась и за короткий срок она смогла выиграть 14 автомобилей, призналась Судец в эфире шоу «Малахов». Но на этом она не остановилась и все машины проиграла.
В ход пошли ставки на недвижимость и впоследствии она проиграла однокомнатную квартиру. Никто из поклонников ведущей «Спокойной ночи, малыши» и «Голубой огонек» не знал о проблемах артистки. Судец вспоминает, что от полной нищеты ее спас запрет игровых заведений в России.