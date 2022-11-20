Татьяна Судец призналась в игорной зависимости

В возрасте 24 лет старшего сына Татьяны Судец убили грабители. Чтобы снимать стресс и разряжаться, ведущая стала играть на автоматах. Позднее ее страсть к игре затянула настолько, что она не могла остановиться и делала очень крупные ставки. В какой-то момент удача улыбнулась и за короткий срок она смогла выиграть 14 автомобилей, призналась Судец в эфире шоу «Малахов». Но на этом она не остановилась и все машины проиграла.