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2 часа назад

Ведущая «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Судец призналась в игорной зависимости

Слово и Делоиещё 1

Ведущая «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Судец призналась, что долгое время страдала игорной зависимостью. К пагубной привычке привела трагедия в семье.

Татьяна Судец призналась в игорной зависимости
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В возрасте 24 лет старшего сына Татьяны Судец убили грабители. Чтобы снимать стресс и разряжаться, ведущая стала играть на автоматах. Позднее ее страсть к игре затянула настолько, что она не могла остановиться и делала очень крупные ставки. В какой-то момент удача улыбнулась и за короткий срок она смогла выиграть 14 автомобилей, призналась Судец в эфире шоу «Малахов». Но на этом она не остановилась и все машины проиграла.

В ход пошли ставки на недвижимость и впоследствии она проиграла однокомнатную квартиру. Никто из поклонников ведущей «Спокойной ночи, малыши» и «Голубой огонек» не знал о проблемах артистки. Судец вспоминает, что от полной нищеты ее спас запрет игровых заведений в России.

ТВ,Татьяна Судец,
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