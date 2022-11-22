Режиссеры церемонии вручения «Золотого Граммофона» раскрыли секреты предстоящего шоу

Церемония вручения национальной музыкальной премии «ЗолотойГраммофон» состоится меньше чем через месяц. Режиссеры мероприятия Александр Гришаев и Нина Алексеева раскрыли секреты грядущего события.
Церемония вручения музыкальной премии порадует зрителейяркими декорациями: сцена будет оборудована гигантскими экранами. С их помощью площадка попеременно будет превращаться в лестницу или пирамиду, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Не обойдется и без сюрпризов. Зрители услышат новые оригинальные аранжировки любимыхпесен, а артисты примерят неожиданные для поклонников образы.
На шоу выступят Люся Чеботина, Ханна, Hamalli and Navai и Dabro.Церемония вручения «Золотого Граммофона» состоится 10 декабря. Мероприятие пройдет на «ВТБ Арене».