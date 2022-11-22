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2 часа назад

Режиссеры церемонии вручения «Золотого Граммофона» раскрыли секреты предстоящего шоу

Слово и Дело

Церемония вручения национальной музыкальной премии «ЗолотойГраммофон» состоится меньше чем через месяц. Режиссеры мероприятия Александр Гришаев и Нина Алексеева раскрыли секреты грядущего события.

Режиссеры церемонии вручения «Золотого Граммофона» раскрыли секреты предстоящего шоу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Церемония вручения музыкальной премии порадует зрителейяркими декорациями: сцена будет оборудована гигантскими экранами. С их помощью площадка попеременно будет превращаться в лестницу или пирамиду, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Не обойдется и без сюрпризов. Зрители услышат новые оригинальные аранжировки любимыхпесен, а артисты примерят неожиданные для поклонников образы.

На шоу выступят Люся Чеботина, Ханна, Hamalli and Navai и Dabro.Церемония вручения «Золотого Граммофона» состоится 10 декабря. Мероприятие пройдет на «ВТБ Арене».

ТВ,Александр Гришаев,
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