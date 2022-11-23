Довлатова заявила, что готова заменить Галкина в шоу "Лучше всех"

«Но мне всегда казалось, что он как будто бы немножечко «над ними». То есть он вроде бы наравне, но в то же самое время я чувствовала, что если бы мой ребенок сидел рядом с ведущим, я бы как мама обиделась. Постоянно ловила себя на этой мысли», — поделилась Довлатова.