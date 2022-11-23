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40 минут назад

Телеведущая Довлатова заявила, что готова заменить Галкина в шоу "Лучше всех"

Газета.Ru

Телеведущая и актриса Алла Довлатова сообщила в беседе с News.ru, что готова заменить уехавшего из России Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в шоу «Лучше всех» на Первом канале.

Довлатова заявила, что готова заменить Галкина в шоу "Лучше всех"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Довлатова назвала «Лучше всех» классной программой, которая ей очень нравилась. В передаче дети от 2-х до 10 лет показывают свои таланты на сцене. Артистка призналась, что очень любит детей за искренность. По ее мнению, Галкин неплохо вел шоу.

«Но мне всегда казалось, что он как будто бы немножечко «над ними». То есть он вроде бы наравне, но в то же самое время я чувствовала, что если бы мой ребенок сидел рядом с ведущим, я бы как мама обиделась. Постоянно ловила себя на этой мысли», — поделилась Довлатова.

Актриса заявила, что Галкин «прикалывается» над маленькими участниками передачи, «но делал это не как ребенок с ребенком, а как взрослый». Ведущая предположила, что пародист может также поступать со своими детьми.

Ранее Галкин пришел с женой Аллой Пугачевой на спектакль «Гоголь-центра» в Израиле.

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