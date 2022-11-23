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1 час назад

Популярная ведущая назвала недостаток российского ТВ

Lenta.ruиещё 1

Популярная ведущая Елена Летучая назвала недостаток российского телевидения. В видео, доступном на YouTube, она рассказала, что на отечественном ТВ ей не хватает просветительских передач.

Популярная ведущая назвала недостаток российского ТВ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Летучей, российскому телевидению не хватает многих программ. «Мне лично не хватает просветительских, интересных передач про животных», — отметила она. Телеведущая добавила, что очень любит смотреть документальные фильмы о животных, а также передачи про интересные явления, о которых ранее она не знала.

«Я считаю на телевидении также не хватает какого-нибудь классного шоу с моим участием в качестве ведущей», — пошутила Летучая. Она также отметила, что сейчас телеканалы боятся запускать новые крупные проекты. «Я надеюсь, что у нас наступит чуть-чуть другое время, и будут еще классные, качественные программы разного формата, которые мы будем смотреть», — заключила она.

Ранее Летучая ответила на вопрос о том, могла бы она снова стать ведущей в шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Она заявила, что не намерена возвращаться в передачу, так как телеканал для нее «закрыт как плацдарм для работы на телевидении».

ТВ,Елена Летучая,
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