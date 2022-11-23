Популярная ведущая назвала недостаток российского ТВ

«Я считаю на телевидении также не хватает какого-нибудь классного шоу с моим участием в качестве ведущей», — пошутила Летучая. Она также отметила, что сейчас телеканалы боятся запускать новые крупные проекты. «Я надеюсь, что у нас наступит чуть-чуть другое время, и будут еще классные, качественные программы разного формата, которые мы будем смотреть», — заключила она.